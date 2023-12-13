"الصحفيين" تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان على غزة والتصدى لمخطط التهجير (صور)

نظمت نقابة الصحفيين المصريين، وقفة احتجاجية، منذ قليل، أمام النقابة نددت فيها بالعداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف العدوان الصهيوني والتصدي لمخطط التهجير.

تأتي الوقفة تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

وشارك في الوقفة نقيب الصحفيين خالد البلشي والنقيب الأسبق يحيى قلاش، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادات نقابية.

وأطلق المشاركون هتافات من بينها: "غزة غزة رمز العزة.. بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل" و" فلسطين عربية".. و"يا مقاومة يا شعبية إوعي تسيبي البندقية"، "سامع أم شهيد بتنادي مين هيجيب لي حق ولادي".. "التحرير بالسلاح مش بمفاوضة مع السفاح".

وتم حمل لافتات ضد الاحتلال حملت عبارات: "الحرية لفلسطين.. افتحوا معبر رفح". الشيطان الأكبر وصورة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصورة الرئيس الأمريكي بايدن عليهما دم.