الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان على غزة والتصدى لمخطط التهجير (صور)

وقفة احتجاجية للمطالبة
وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان على غزة

نظمت نقابة الصحفيين  المصريين، وقفة احتجاجية، منذ قليل، أمام النقابة نددت فيها بالعداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف العدوان الصهيوني والتصدي لمخطط التهجير.

تأتي الوقفة تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

وشارك في الوقفة نقيب الصحفيين خالد البلشي والنقيب الأسبق يحيى قلاش، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادات نقابية.

وأطلق المشاركون هتافات من بينها: "غزة غزة رمز العزة.. بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل" و" فلسطين عربية".. و"يا مقاومة يا شعبية إوعي تسيبي البندقية"، "سامع أم شهيد بتنادي مين هيجيب لي حق ولادي".. "التحرير بالسلاح مش بمفاوضة مع السفاح".

وتم حمل لافتات ضد الاحتلال حملت عبارات: "الحرية لفلسطين.. افتحوا معبر رفح".  الشيطان الأكبر وصورة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصورة الرئيس الأمريكي بايدن عليهما دم.

نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية العداون الإسرائيلى قطاع غزة التهجير العدوان الصهيوني

مواد متعلقة

حملة حازم عمر تصدر بيانًا بنتائج متابعتها الانتخابات بعد غلق باب التصويت

نقيب المهندسين يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

المهندسين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى ٨ يناير

أمانة الشعب الجمهورى بالجيزة تنظم جولة تفقدية للجان الانتخابية بالهرم

النبراوي: انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين سوف تتم بشفافية مطلقة

أمانات الأحزاب بإمبابة تنظم مسيرات حاشدة فى اليوم الثالث للانتخابات

لليوم الثالث.. مشاركة متميزة لأهالى إمبابة فى الانتخابات الرئاسية.. صور

حملة حازم عمر: غرفة عملياتنا تواصل متابعة اليوم الثالث للانتخابات (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك