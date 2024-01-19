الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من "ستر وعافية" لـ "الدستور": حصلت على الكشف والعلاج مجانًا

هبه
هبه

حرص سكان مدينة السادس من أكتوبر على حضور فعاليات اليوم الثاني من مبادرة "ستر وعافية"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في مركز شباب نوال عثمان، بمساكن نوال عثمان.

وخلال الفعاليات، نظمت الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي العديد من الخدمات، أبرزها القوافل الطبية والتوعوية، وتوزيع الملابس على أهالي منطقة مساكن نوال عثمان.

"الدستور" رصد ردود أفعال المواطنين على الخدمات التي توفرها مبادرة "ستر وعافية"..  

أشادت هبة سعيد، 37 سنة، بجودة الخدمات الصحية والتعامل الجيد من الأطباء من استعمال لغة التفاهم واستقبالهم بحفاوة وابتسامات مشرقة، داعيًة لهم بدوام الصحة والعافية.

وأوضحت لـ"الدستور" أنها استفادت من مبادرة "ستر وعافية " بالحصول على الرعاية والعلاج نظرًا لشكواها الدائمة من آلام مفاصلها، وأن ابنتيها استفادتا من هذة المبادرة، لافتًة إلى أنها تطمح لجلب ابنها غدًا ثاني أيام المباردة لجودة الرعاية المقدمة، متمنيًة أن تتكرر هذه المبادرة شهريًا لخدمة الفقراء من أهالي مساكن نوال عثمان.

 

يأتي ذلك في ظل جهود اليوم الثاني لمبادرة "ستر وعافية"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في منطقة مساكن نوال عثمان في مدينة ٦ أكتوبر.

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تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" بمحافظة القاهرة

وكان  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أطلق اليوم، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" الأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وعرضت إحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الملابس لعرضها وتجهيزها لتقديمها إلى المواطنين الوافدين على المبادرة للحصول على خدماتها، التي تضمنت القوافل الطبية والترفيهية للأهالي.


ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات هي "باطنة– جلدية– نساء- أسنان- رمد- أطفال- أنف وأذن" للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

هبة سعيد ستر وعافية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ٦ أكتوبر مساكن نوال عثمان

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