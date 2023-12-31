مصرع قارئ للقرآن سقط عليه سقف مسجد بأربعين والدته (فيديو جراف)

شهدت مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، تفاصيل واقعة مأساوية لقى على إثرها قارئ للقرآن الكريم مصرعه وهو ممسكًا للمصحف ويقرأ القرآن الكريم، بعد سقوط جزء من سقف مسجد عليه.

توفى أثناء تلاوته للقرآن الكريم بمفرده داخل المسجد، انتظارًا لصلاة العشاء، وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

وجرى نقله لمستشفى قويسنا المركزي، انتظارًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الراحل توفي يوم الجمعة وتوافق أربعين والدته التى كان متعلقًا بيها طوال حياته، وكان ينوي أن يقيم لها خاتمة قرآن على روحها الطاهرة.