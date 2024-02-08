الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"صبحي" يشيد بجهود متطوعي الشباب والرياضة "أنا متطوع" في تنظيم معرض الكتاب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

وجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الشكر لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة، فريق "أنا متطوع"، الذين ساهموا بشكل فعال في تنظيم الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال صبحي في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "تعتبر البرامج التطوعية ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومسؤول، وتعكس روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، وتحظى هذه البرامج بدعم متواصل من الدولة المصرية، حيث تُعَدُّ منبرًا لتعزيز قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية بين شبابنا الواعد من خلال توفير الموارد والتدريب اللازم". 

تحفيز المتطوعين على الإبداع والتميز

وأشار الوزير إلى سعي وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى تعزيز هذه البرامج وتحفيز المتطوعين على الإبداع والتميز، فضلًا عن وضع معايير صارمة لحوكمة هذه البرامج، لضمان تنفيذها بكفاءة وشفافية، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

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وعمل فريق "أنا متطوع" في نسخته السابعة على تنظيم المعرض من خلال لجنتي عمل هما: التنظيم والمعلومات، والتوثيق الإعلامي بعدد أعضاء 300 متطوع في كلا اللجنتين، الذين قدموا الخدمة لما يقرب من 5 ملايين زائر علي مدي 14 يوما، وقد تم اختيارهم من خلال 10 آلاف متقدم من الشباب.

وفي ختام معرض الكتاب، احتفل المتطوعون بنجاح النسخة السابعة من البرنامج بحضور مصطفى عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يذكر أن برنامج "أنا متطوع" قد تأسس عام 2018 كمبادرة شبابية لدعم فعاليات المعرض ودمج وتمكين الشباب والمساعدة على بناء قدراتهم من خلال الانخراط بالأحداث الوطنية الكبرى، كما ينمي لديهم مهارات القيادة والتواصل وروح الولاء والانتماء وتعزيز الشخصية الريادية لديهم والانضباط، ويعمل المتطوعون بالبرنامج على تنظيم وتشغيل المعرض الأكبر بالعالم الذي يتخطى عدد زواره الأربعة ملايين زائر سنويًا.

الشباب والرياضة أشرف صبحي معرض القاهرة الدولى اليونيسيف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

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