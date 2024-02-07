الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب والرياضة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة البريطانية فى مصر

جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير الشباب

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية، لتعزيز مجالات التعاون في القطاع الشبابي والرياضي، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة، ومسئول جامعة مانشستر متروبوليتان.

تناول اللقاء، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون في مجال التدريب الرياضي، وإعداد دورات تدريبية لمدة عام"Elite National Coach"، وذلك لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية من خلال الجامعة البريطانية وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان خاصة أن لها اتفاقيات متعددة مع أندية وجهات مختلفة مؤثرة، وتمتلك خبرات علمية وأنها تتواجد في مدينة مانشستر وتتعامل مع أندية عالمية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة لديها رؤية ونهج علمي، من خلال لجنة علمية بهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرياضة، ونستهدف العمل على دورات تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وصرح الوزير بأن البرنامج التدريبي المستهدف لمدربي المنتخبات الوطنية، أنه سيكون مع الجامعة البريطانية في مصر بالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وهو أول برنامح تدريبي في كرة القدم لتطوير وبناء قدرات مدربي المنتخبات الوطنية، من خلال انتقاء المدربين الواعدين من اللجنة العلمية والفتية بالوزارة مع الإتحاد المصري لكرة القدم والخبراء والمعنيين، بدءًا من مدرب المنتخب الأول مرورًا بالأوليمبي والشباب وكافة المراحل العمرية، مع الاستعانة بهذا البرنامج في المشروعات القومية بالوزارة.

توسيع أطر التعاون مع الجامعات في كافة دول العالم

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي ضرورة بحث توسيع أطر التعاون مع الجامعات في كافة دول العالم في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها في تأهيل الشباب المصري، في إطار استراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلي خطط تدريب مدربي المنتخبات الوطنية.

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وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون المثمر بين الجامعة البريطانية في مصر ووزارة الشباب والرياضة والتعاون المقرر مع جامعة مانشستر متروبوليتان، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية، والمساهمة في تسريع وتيرة الأعمال؛ للوصول لمستهدفات الوزارة من تطبيق المشروعات والبرامج في أقل زمن ممكن.

من جانبه، توجه الدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية بمصر، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة في العمل على تنمية الشباب والنشء وأيضًا تطوير المجال الرياضي في مصر بصورة كبيرة، وكذلك دعمه اللا محدود للجامعة والتنسيق التام بين الجامعة والوزارة في العديد من الأمور التي تختص بالشباب المصري، والقطاع الرياضي.

وزير الشباب الجامعة البريطانية في مصر القطاع الشبابي والرياضي جامعة مانشستر متروبوليتان مجال التدريب الرياضي

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