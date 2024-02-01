وزير الشباب يفتتح عدد من المشروعات الرياضية في العاشر من رمضان

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية، شملت نادي الصفوة الرياضي، مركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان، مراكز شباب الحرية، الأمل، والشمس، تخللها العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الوزارة لشباب ونشء مصر، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدات الجولة الإفتتاحية والتفقدية بنادى الصفوة بالعاشر من رمضان، شملت افتتاح حمام سباحة أوليمبي، وصالة للجمباز، وتفقد صالة للالعاب القتالية والتى ضمت ألعاب الجودو والتايكوندو والكاراتية والكيك بوكسينج والكونغ فو والتى شهدت تواجد للمنضمين بالمشروع القومي بالموهبة والتابع لوزارة الشباب والرياضة داخل الصالة بنادى الصفوة للتدريب بها، والتقي بها الوزير بلاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي لكرة السلة، وتفقد حديقة النباتات النادرة، صالة تنس الطاولة، ومشاهدة مباراة لكرة السلة بين فريقي نادى الصفوة ومجموعة من مشروع Her world التابع لوزارة الشباب والرياضة، عددًا من العروض الاستعراضية والرياضية، والإطمئنان على إستمرار وسير العمل بمشروع كابيتانو مصر، وحضور تصفيات مونديال حياة كريمة والتى جمعت بين فريقي مركز شباب الفولى ومركز شباب المناجاة في ختام جولته بالنادي.

وأشاد وزير الرياضة بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادى برئاسة المهندس عادل إسماعيل ومجلس الإدارة، وعلى عملهم المتميز فى تطوير النادي، بالإضافة إلى تنوع في الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى للأعضاء، مشيرًا إلي أن الوزارة تولى إهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحًا أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تطورت بشكل كبير وملموس أدى الى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوي الدولى والقاري.

وفى ثانى جولاته بالمحافظة، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرفية، عدد المشروعات الإستثمارية بمركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان، منها، تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبي، وملعب قانونى وملعب خماسى لكرة القدم، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٣ مليون جنيه.

كما تفقد وزير الشباب أثناء جولته مركز النسور وهو مركز خاص بتدريبات اللياقة البدنية، وضمنت الجولة تفقد تصفيات دوري مراكز شباب مصر بألعاب الكرة الخماسية وتنس الطاولة، وزيارة معسكر الجوالة والكشافة، وعرض فنى قدمه أولادنا من ذوي الهمم مشروع الرواق الازهري، وتفقد أيضًا معرض منتجات البردي للنشء وقام بافتتاح مشغل ضمن أنشطة المساحات الآمنة، وانهي وزير الشباب والرياضة جولته بمركز التنمية الشبابية بحضور ورشة " قيم وحياة ".

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان يتميز بوجود المساحات الكبيرة والتى استطعنا أن نوفرها للعديد من المشروعات الاستثمارية والتى ستخدم قطاع كبير من الشباب والأسر المصرية بمدينة العاشر من رمضان، قائلًا: " أننا نعمل خلال السنوات الماضية على تحويل مراكز التنمية الشبابية إلى مراكز خدمات مجتمعية شاملة لتقديم كافة الأنشطة الرياضية والشبابية والفعاليات وأيضًا تقديم العديد من الورش التى تساعد هؤلاء الشباب على أن يكونوا مؤهلين للعمل بالسوق المصري".

وقال صبحي: "أطالب دومًا مسئولي مركز التنمية الشبابية لوضع وإيجاد آليات جديدة لتوفير العديد من الموارد الذاتية لهذه المراكز وذلك للإنفاق منها على تطوير الخدمات المقدمة والأنشطة والمشروعات التى تم تنفيذها داخل المركز، وذلك تفعيلًا للإدارة الاقتصادية لها حيث شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة على مستوى البنية التحتية بها بشكل يلبى احتياجات الأعضاء، في إطار مشروعات التطوير بالأندية ومراكز الشباب والتي قامت الوزارة بتنفيذها بجانب مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب".

وأكد الوزير علي حرص الوزارة في التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والإجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، حيث تحصل الوزارة علي 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.

وشهد وزير الشباب ومحافظ الشرقية، عدد من الفعاليات الشبابية والرياضية، وافتتاح منشآت بمراكز شباب الحرية والأمل والشمس، حيث افتتح الوزير والمحافظ ملعب خماسي للنجيل الصناعي وشاهد عليه عرض رياضي للنشء، وعقد جلسة حوارية عن دور مصر الكبير والتاريخي فى دعم القضية الشبابية بمركز شباب الحرية، وافتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، تفقد المعرض الخيري لأندية الفتاة والمرأة، والذي اشتمل على معروضات ومنتجات، وتفقد ورش تعليم الباترون ورسم الجداريات ضمن مشروع العمل التطوعي، واليوم الريفي بمركز شباب الأمل، وفي مركز شباب الشمس، افتتح صبحي وغراب ملعب خماسي للنجيل الصناعي، وتفقد ورشة الخياطة ضمن مشروع المساحة الآمنة، وتدريب سفراء مشروع وبرنامج مشواري.

ونوه صبحي إلي حرصه الشديد وكل العاملين بوزارة الشباب والرياضة على تنفيذ ااستراتيجية الوزارة ورؤيتها والتى تتركز على تمكين الشباب وتقديم كافة الخدمات والمشروعات التى تساعدهم فى جميع نواحي الحياة، كما نحرص فى وزارة الشباب والرياضة على تأهيل الشباب سياسيًا وثقافيًا وعلميًا واقتصاديًا ومهاريًا واجتماعيًا ورياضيًا وصحيًا وإبداعيًامن خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشروعات القومية التي نقدمها من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية لجميع فئات الشعب المصري لرفع مكانة مصر علي الخريطة العالمية في مجالي الشباب والرياضة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم مع ضرورة الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة ولا تألوا جهدًا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدورة الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تمامًا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.

وأشارمحافظ الشرقية الي أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساهم في بناء أجسام وعقول الشباب وتعد إحدى الوسائل الهامه لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع، مؤكدًا علي ضرورة إستمرار رعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والإستفادة منها في المجالات التنموية.



وفي ختام الجولة، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير إلي السيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وكافة السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكل من له مجهود في خروج الجولة بشكل ناجح وفعال.