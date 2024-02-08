الشباب والرياضة: مبادرة "حرفتك.. مهنتك" تصل محافظتي بورسعيد وكفر الشيخ

أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار تنفيذ سلسلة الورش الحرفية اليدوية والتراثية ضمن مبادرة (حرفتك.. مهنتك) على مستوى المحافظات، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية وإدارة الفتاة والمرأة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه تم تنفيذ ورشة "مهارات تصميم الكروت" بمركز شباب القانونية بمحافظة بورسعيد، حيث تم تدريب الفتيات والسيدات بالمركز على كيفية استخدام خانات بسيطة لعمل كروت تصلح للمناسبات.

وأوضحت أنه تم انتهاء فعاليات ورشة تعليم مهارات حرفة "السيراميك" بمركز شباب شنو بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم التعريف بفن السيراميك وهو عبارة عن الزخرفة باستخدام قطع صغيرة من السيراميك، أو الرخام أو الأحجار، وفي نهاية الورشة تم عمل نماذج جدارية بأشكال مختلفة.

وتابعت أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على تأهيل الفتيات بالمهارات الحرفية المختلفة وتدريبهن على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهن، وذلك من خلال تعليمهن حرفة تمكنهن من تنفيذ مشروعاتهن والتي تسهم في تحسين دخلهن، وتؤهلهن للدخول إلى سوق العمل.