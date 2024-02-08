الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشباب والرياضة: مبادرة "حرفتك.. مهنتك" تصل محافظتي بورسعيد وكفر الشيخ

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار تنفيذ سلسلة الورش الحرفية اليدوية والتراثية ضمن مبادرة (حرفتك.. مهنتك) على مستوى المحافظات، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية وإدارة الفتاة والمرأة. 

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه تم تنفيذ ورشة "مهارات تصميم الكروت" بمركز شباب القانونية بمحافظة بورسعيد، حيث تم تدريب الفتيات والسيدات بالمركز على كيفية استخدام خانات بسيطة لعمل كروت تصلح للمناسبات.

وأوضحت أنه تم انتهاء فعاليات ورشة تعليم مهارات حرفة "السيراميك" بمركز شباب شنو بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم التعريف بفن السيراميك وهو عبارة عن الزخرفة باستخدام قطع صغيرة من السيراميك، أو الرخام أو الأحجار، وفي نهاية الورشة تم عمل نماذج جدارية بأشكال مختلفة.

txt

وزير الشباب والرياضة يناقش آليات الإدارة الإقتصادية والاستثمارية لمشروعات الوزارة

txt

وزير الشباب والرياضة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة البريطانية فى مصر

وتابعت أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على تأهيل الفتيات بالمهارات الحرفية المختلفة وتدريبهن على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهن، وذلك من خلال تعليمهن حرفة تمكنهن من تنفيذ مشروعاتهن والتي تسهم في تحسين دخلهن، وتؤهلهن للدخول إلى سوق العمل.

الشباب والرياضة الورش الحرفية اليدوية حرفتك مهنتك مستوى المحافظات إدارة الفتاة والمرأة

مواد متعلقة

الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ مبادرة "علمنى حرفة" للتدريب على فن الديكوباج

وزير الشباب والرياضة يناقش آليات الإدارة الإقتصادية والاستثمارية لمشروعات الوزارة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"