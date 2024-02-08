القومى للمرأة: يناقش تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء واختيار شريك الحياة

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر- المركز العالمي للفتوى الإلكتروني، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي بدأت خلال الفترة من 29 يناير وحتى 8 فبراير الجاري، حيث تم تنفيذ ندوات بمركز ملوي بقرى العرين البحري والعرين القبلي ونزلة العرين والبركة وديروط أم النخلة والمعصرة والإدارة والأشمونين وقلبا وسيف النصر الشرقية وسيف النصر الغربية ومنشية المغالقة.

مناقشة تكوين الأسرة والتربية الايجابية

تم عقد ندوات في مركز مغاغة بقرى التحرير والتوفيق وبرطباط والزروه وبني اللمس وكفر الصالحين وندوات في مركز دير مواس بقرى بني عمران ونزلة سعيد والحسايبة وأبوخلفا ودلجا ورعبرة.

تضمنت الندوات العديد من الموضوعات منها مناقشة تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء واختيار شريك الحياة، والتغذية والحمل، والولادة والرضاعة، والنمو والتطور، والدمج والإعاقة، وذلك من خلال مدربين معتمدين من الجمعية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

