محافظ دمياط تناقش الموقف التنفيذى لمقر المجلس القومى للمرأة

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تطورات موقف مشروع إنشاء مبنى المجلس القومى للمرأة، وذلك خلال اجتماع عقدته مع الدكتورة نجلاء العوادلى مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومى للمرأة والدكتورة صفاء حبيب مدير الإدارة المركزية للإعلام بالمجلس، والمهندس محمد رزق مدير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس ميشيل ميلاد مسئول المكتب الاستشاري والمهندس محمد القصاص مدير المشروع ومروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط.

وتابعت المحافظ الموقف التنفيذي للمشروع الجارى إنشاؤه بمنطقة شطا وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، كما بحثت خطة العمل بالمرحلة المقبلة، للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد وافتتاحه بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأكدت "الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال المشروع وتخطى أي معوقات قد تواجه عملية التنفيذ، لافتة إلى أن هناك تعاونا تاما بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة لإتمام المشروع الذى سيسهم فى دعم كل أنشطة المجلس التى يتم تقديمها للمرأة بمحافظة دمياط.

وشددت على ضرورة التنسيق بين كل الجهات، لإنجاز كل الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، للانتهاء من المشروعات فى إطار الخطط الزمنية، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير كل الخدمات لأهالى القرى؛ بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورؤى الجمهورية الجديدة.

وتابعت أعمال الإحلال والتجديد والإنشاءات ضمن خارطة التطوير، حيث قالت خلال الاجتماع الموسع في مقر محافظة دمياط، بحضور الممثلين من كافة الجهات التنفيذية في محافظة دمياط.

مشروع إنشاء مبنى المجلس القومى للمرأة

مشروع إنشاء مبنى المجلس القومى للمرأة