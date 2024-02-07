الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف دمياط" تنفذ أمسية دينية بمناسبة الإسراء والمعراج

مديرية الأوقاف بدمياط
مديرية الأوقاف بدمياط

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأسمى آيات التهنئة إلى أبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، داعيةً الله عز وجل ان يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مديرية الأوقاف بدمياط

وفى هذا السياق، أقامت مديرية الأوقاف بدمياط، أمسيةً دينية بهذه المناسبة الشريفة، عقب صلاة مغرب الثلاثاء، بالمسجد الجديد بمنطقة عمر أفندى بمدينة دمياط، وجاءت بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

فيما وقد تضمنت الأمسية ابتهالات وتواشيح دينية، كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، خطبة تحدث خلالها عن معجزة الإسراء والمعراج والتى تُعد إكرام من الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهًدا بقول الله تعالى فى كتابه الكريم “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”، مؤكدا على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركات بالقيام من المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

مديرية الأوقاف بدمياط

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت فعاليات اللقاء الثالث من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف المتميزة في التدريب والتثقيف، مؤكدًا أن الدعاة في الحقيقة هم الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والضياء، ويسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم، وأن العلم من أعظم المقوِّمات للداعية الناجح، وهو من أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل.

كما أكد الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، أن مهمة الدعوة إلى الله مهمة عظيمة فهي مهمة الأنبياء والرسل، وهي رسالة سامية ورفيعة القدر وعالية الشأن، وأنه ينبغي على الداعية الناجح أن يتمثَّل الثقافات المختلفة ويهضمها، ويكوِّن منها مزيجًا جديدًا طيبًا نافعًا ليعود بالنفع على المجتمع، موضحًا أن برنامج البناء الثقافي يبرز للواقع العملي شخصية الإمام البناء الذي يطور ويتطور ويسعى إلى تغيير حقيقي يرى أثره ونفعه للجميع.

مديرية الأوقاف بدمياط
دمياط أوقاف دمياط الدكتورة منال عوض منطقة عمر أفندى ذكرى ليلة الإسراء والمعراج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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