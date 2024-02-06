الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد أعمال التطوير بكلية التربية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط،  بجولة ميدانية مفاجأة لكلية التربية للاطلاع والاطمئنان على مجريات العمل بالكلية.

وتفقد “المتولي” مداخل الكلية والمكاتب الإدارية بها ومدى الالتزام بقواعد وضوابط الحضور والانصراف بالكلية، موجهًا بتحويل المخالفين لضوابط الحضور للتحقيق،  مشددًا بالتزام الجميع بقواعد الحضور للوصول لأعلى مستوى من الأداء الفعال وتقديم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية.

كما تفقد المساحات الخضراء بالكلية موجهًا بإعادة تأهيل الحدائق وبذل جهود إضافية لإظهار بيئة نقية بإحياء مساحات الكلية وزراعتها بمختلف الأشجار والشجيرات والأزهار وإكسائها بغطاء أخضر.

وشهد  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، اليوم، حفل تكريم عدد من أعضاء الجهاز الإداري بكلية التربية لبلوغهم السن القانوني المعاش بحضور الدكتورة أمانى عوض عميد الكلية والدكتور محمد جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالحميد شهاب أمين عام الجامعة والدكتور ربيع رمود رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وعادل مسعد أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وحسام شقرية مدير عام الكلية وعدد من منسوبي الكلية.

وخلال كلمة رئيس الجامعة، ثمن المجهودات التي بذلها كافة منسوبي الجامعة من هم على رأس العمل ومن وصلوا لسن المعاش الفترات الماضية لما كان له كبير الأثر على ما وصلت إليه الجامعة من إنجازات كان يطمح إليها كافة منسوبي الجامعة منذ بدء نشأتها، كما أوصى  بتكريمهم في مجلس الجامعة القادم.

وعبّر الحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية خلال كلماتهم عن سعادتهم بمثل هذه المناسبة لما تمثله من لفتة طيبة تتويجًا لمجهوداتهم ولما بذلوه خلال فترة العمل بالكلية.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات التقدير على المكرمين حيث قام الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بتوزيع الشهادات عليهم.

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