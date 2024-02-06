محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة اللسان في رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطورات موقف مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، خلال الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم الثلاثاء، حيث استهلت زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية بساحة المسرح وحاجز الأمواج، لتنفيذ الحماية للشاطئ.

واطلعت على خطة المرحلة المقبلة للمشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع.



وأكدت أن مشروع تطوير منطقة اللسان يستهدف تحقيق التطوير الشامل لأهم منطقة سياحية بمدينة رأس البر، خاصه بعد تهالك وتآكل أجزاء الممشى وتعرض أجزاء منه للسقوط الأمر الذي وصل إلى حد الخطورة الداهمة، حيث يتضمن المشروع أولاً تدعيم حاجز الأمواج للمنطقة المقابلة لأعمال التطوير بطول ٤٠٠ متر؛ لحماية الشاطئ من التغيرات التى قد تحدث نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الأمواج.

وتضمن المشروع أيضًا إنشاء ساحة للمطاعم تم الانتهاء منها خلال الصيف الماضى والتى تم تشجيرها وتزويدها بمقاعد وجزء لألعاب السكيت، كما يشمل أيضًا إنشاء ساحة لانتظار السيارات وأخرى للأنشطة المختلفة ومسار للدراجات ومدرج وممشى موازي للشاطئ لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الفريد، حيث تم مراعاة هذا الهدف خلال تنفيذ المشروع الذى يُعد من أكبر المشروعات التى شهدتها مدينة رأس البر خلال الفترة الأخيرة لاستعادة مكانة تلك المدينة على الخريطة السياحية.



وأعلنت محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت مطلع الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة ٥ حالات تعدِ بمساحة ١١٢ فدان تابعة لولاية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط وذلك لمزارع سمكية لم يتم سداد المستحقات للجهاز.