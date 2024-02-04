الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع  العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2024

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩٠٣ طالب وطالبة، حضر ٣١٥٢٧  طالب،نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١%، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط 2024

ويوفر الدستور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2024 عبر رابط مباشرة برقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط 2024 .

وتقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

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وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

 

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سارت بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد تم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.


وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

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