صيانة ملاعب متهالكة وتقنين عضويات مراكز الشباب في دمياط

اجتمع الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم الاثنين، مع مديري الإدارات الفرعية ومدير إدارة الهيئات ومسؤلي الهيئات بالإدارات الفرعية، وبحضور عبده الشعرواي وكيل الرياضة.



وتناول الاجتماع عدة موضوعات ومن أهمها العمل على حل مشاكل مراكز الشباب والتعاون مع مجالس الإدارات لخدمة الشباب.



كما تم مناقشة السلبيات المتواجدة فى مراكز الشباب فيما يخص شئون الهيئات وكيفية تلافي تلك السلبيات خلال جدول زمني بالمرحلة المقبلة لتقنين العضوية بمراكز الشباب حيث سيتم تنفيذ متابعات دورية ابتداءً من مارس القادم.



وشدد "الشاذلي" على تواجد الموظفين المعينين بقرار مجلس الإدارة في أوقات العمل المنوط بها، كما شدد على المرور وتكثيف المتابعة لمختلف الأنشطة وتسجيلها بالسجلات الخاصة بها بالمراكز.

وشدد أيضًا على صيانة الملاعب المتهالكة فى بعض المراكز، موضحًا أن نجاح أى منظومة يكمن فى روح التعاون والإصرار على النجاح والتذليل لأى عقبات.

وكان الدكتور وليد الشاذلي قد أعلن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير.. لبسك لغيرك بمركز شباب مدينة عزبه البرج تحت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مبادرة الخير في نسختها الرابعة تستهدف المواطن الأكثر احتياجًا بجميع المدن والقرى ونجوع مصر.