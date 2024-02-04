إزالة 12 حالة تعدٍ جديدة على أملاك الدولة بدمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ١٢ حالة تعدِ على أملاك الدولة بقريةشرباص بمركز فارسكور.

وأضافت محافظ دمياط أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة 122 حالة باجمالى مساحة ١٣٥.٠٥متر مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلةالأولى من الموجة، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتابعت محافظ دمياط، حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الاسبوع الماضى، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاءت الحملات المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم خلالها إزالة ١٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، بقرية شرباص بمركز فارسكور.

وأشارت محافظ دمياط إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى، كما أشارت إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

وأضافت محافظ دمياط أن إجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة 110 حالات بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ٩٠٢٥.٥، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة، وشددت الدكتورة منال عوض على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.