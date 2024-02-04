الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة دمياط تتقدم 276 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات

جامعة دمياط
جامعة دمياط

أعلنت مؤسسة ويبوميتركس  الأسبانية  نتائج  تصنيف الجامعات العالمية من  حيث الاستشهادات المرجعية التي يرصدها جوجل سكولر  نسخة يناير ٢٠٢٤ ؛ وأظهرت النتائج تقدم جامعة  دمياط  في هذا التصنيف، حيث وصلت عدد الاستشهادات المرجعيه 94،063 استشهادا  في مقابل 63،294 استشهادا العام الماضي ؛ وبذلك زادت  عدد الاستشهادات المرجعيه  لجامعة دمياط   30،769 عن العام الماضي مما يعكس جودة البحث العلمي في الجامعة  والإسهامات المميزه لمنسوبي الجامعة في النشر الدولى.
 

وقد ساعد ذلك جامعة دمياط أن تقفز 276 مركزا للإمام  فحازت على الترتيب 2559 عالميا  في تصنيف  ويبوميتركس     إصدار  يناير ٢٠٢٤  من بين أكثر من 30 ألف جامعة متقدمة، بعد ان كانت 2805 في إصدار يوليو  ٢٠٢٣.

 

ويتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الدكتورة اماني الديسطي علي ما يبذلونه من جهد في هذا الملف الهام، كما يتوجه باسمي ايات الشكر والتقدير النواب وكل منسوبي الجامعة من علماء وباحثين ساهموا بابحاثهم المنشورة في ارقي المجلات العلمية لوصول الجامعة لهذا المركز المتقدم من بين ما يزيد عن 30 الف جامعة تقدمت في هذا التصنيف، إضافة إلي فريق العمل المسؤول عن موقع الجامعة برئاسة  الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية.

 

وأكد رئيس الجامعة على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتقديم مشروعات بحثية تخدم المحافظة من خلال بحث المشاكل الحقيقية للمجتمع وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات لدعم الصناعة ومواجهة التحديات التي تشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي وفق توجيهات وزارة التعليم العالي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة ًحيث تابع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط سير العمل في كليات جامعة دمياط بالتنسيق مع عمداء الكليات ومسئولي الجودة في جامعة دمياط

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