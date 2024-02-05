الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1337 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تحرير 1337 محضر تمويني خلال الحملات المُنفذة طوال شهر يناير الماضى، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.

وشملت المحاضرتحرير 206 محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الألتزام بالمواصفات وضرب وهمي.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير 1131 محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، ىعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

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