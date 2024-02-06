الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أكبر شركة شحن حاويات في العالم بميناء دمياط: نرغب في زيادة أعمالنا المشتركة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد الخط الملاحي العالمي “ONE -Ocean Network Express”، أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم، خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.

 ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا-إفريقيا، ورادك ماجرسكى، مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا-إفريقيا، ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر، ومحمد السايس، مشرف أول العمليات بمصر.

وقدم حواش عرضا توضيحيا تضمن أهم الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي يتمتع بها الميناء إلى جانب أهم المشروعات الجارية والمستقبلية.

كما تناولت مناقشات وفد المكتب الإقليمي للخط الملاحي ONE بإنجلترا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الخطة التشغيلية وسياسات وخطط وتوجهات الخط الملاحي وحجم أعماله بميناء دمياط فى ضوء الأحداث الحالية بالمنطقة، والخطط المقترحة للتعامل مع هذه المستجدات إلى جانب تبادل المقترحات التى تساعد على زيادة أعمال الخط الملاحي بالميناء  وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق هذا الغرض.

كما جرى إطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران وصولًا إلى عمق 18.5 م، بما يساهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي، والذى أثمر مؤخرًا عن نجاح الميناء فى استقبال سفينة الحاويات (ONE FREDOM)، والتي وصل غاطسها إلى 16 مترا، وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات تصل الميناء منذ افتتاحه، هذا بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة التي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤخرا.

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