حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادره 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (PROFESSOR – B)، التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 151م وعرضها 23م القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ5768 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29378 طنًا تشمل: 1910 أطنان رمل و18931 طن يوريا و3650 طن ملح معبأ و4887 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63731 طنا تشمل: 18906 طن ذرة و18879 طن قمح و1434 طن خشب زان و12041 طن خردة و1439 طن زيت طعام و4950 طن أبلاكاش و1538 طن حديد و3708 أطنان مواسير و2800 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 836 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 970 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124352 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5019 شاحنة.

