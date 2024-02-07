تداول 58 سفينة و86831 طن بضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24679 طنا، تشمل 5680 طن رمل و127 طن بطاطس و16476 طن يوريا و2396 طن ملح معبأ.

حركة الواردات

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62152 طنا، تشمل 16175 طن ذرة و18832 طن قمح و1178 طن خشب زان و8405 طن خردة و1400 طن زيت طعام و2107 طن أبلاكاش و8276 طن حديد و5779 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 381 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 94 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2322 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91587 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127560 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 5105 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5128 شاحنة.

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - (Ocean Network Express) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ إفريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.