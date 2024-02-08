الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 59 سفينة و85677 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن،بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة  ( ABOUDI – D ) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 112 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6130 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر والوارد من البضائع 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16157 طن تشمل: 9296 طن رمل و250 طن بطاطس و6611 طن يوريا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69520 طن تشمل: 28345 طن ذرة و11374 طن قمح و767 طن خشب زان و10370 طن خردة و1968 طن زيت طعام و8475 طن حديد و8221 طن سكر.

 بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3920 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88892 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129416 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6062 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5157 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط محافظة دمياط

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