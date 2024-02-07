الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة فى محافظة دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تجرى بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع، حيث جاء ذلك بحضور العميد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة، وممثلى كافة القطاعات، والجهتين المُنفذة والاستشارية.

تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى بكافة القطاعات والتى تتضمن قطاعات مرافق ومنشآت خدمية وصحية ومراكز شباب، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والمقرر تنفيذه ضمن خطة المرحلة المقبلة.

 كما ناقشت المحافظ، كافة المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، وذلك للانتهاء من جميع أعمال مد وتوصيل شبكات المرافق لاستكمال أعمال رصف الطرق، وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " مخطط رصف الطرق الداخلية والرئيسية بالمركز، واطلعت على الخطط الزمنية الخاصة بجميع الأعمال الخاصة بذلك.

وفى ذات السياق، ناقشت الدكتورة منال عوض خطة رصف الطرق الداخلية والرئيسية وموقف مد شبكات المرافق وتركيب العدادات للمنشآت الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة وتنفيذ الوصلات المنزلية لخطوط الصرف الصحى، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكدت محافظ دمياط، مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، للانتهاء من المشروعات فى إطار الخطط الزمنية، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصري،  وتوفير كافة الخدمات لأهالي القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورؤى الجمهورية الجديدة.

دمياط كفر سعد الدكتورة منال عوض أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط

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