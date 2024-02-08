استقبل المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الخميس، أندرو لويس، مدير برنامج التعليم من أجل الغد، وبرفقته راندا جابر، المدير الفنى للبرنامج، وأيمن عويس، مسئول التدريب والمتابعة، وجلال حمود، المنسق الفني للبرنامج، حضر اللقاء مها بدوي، مدير إدارة التدريب بدمياط، وربيع سادات، مدير أمن المديرية، ومحمد قورة، مدير إدارة العلاقات العامة، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمهن التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد "عبدالرءوف" أن وزارة التربية والتعليم بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم؛ من خلال مشروع "التعليم من أجل الغد”، والتي سيتم تطبيقها في ٣ محافظات كمرحلة أولى وهي بني سويف، ودمياط، والدقهلية على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن الوثيقة تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم من أجل الغد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مؤكدًا على أن المعلم شريك فى بناء هذه الوثيقة، لذا تعد نقابة المهن التعليمية شريكًا أساسيًا مع الوزارة.

وأوضح أنه في ضوء هذه المعايير سيتم تنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية للمعلمين، حيث سيتم التطبيق التجريبى لهذه المعايير من خلال تدريب 1024 متدربًا، في ثلاث محافظات وهي دمياط وبني سويف والدقهلية، ويقوموا بدورهم بتدريب ما يزيد على 43 ألف معلم.

ولفت إلى أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وإطلاقها على مستوى الجمهورية بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تابع المهندس علي عبد الرءوف أوجه التعاون مع البرنامج في محافظة دمياط الفترة المقبلة.

وكيل "تعليم دمياط" يستقبل مدير برنامج التعليم من أجل الغد

وكيل "تعليم دمياط" يستقبل مدير برنامج التعليم من أجل الغد