الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القومى للمرأة يشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاستجابتها لمصر وتقديم المساعدات لقطاع غزة

غزة
غزة

يتوجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير للسيدة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على الاستجابة لمصر لتقديم المساعدات الإنسانية لاحتياجات النساء والأطفال الفلسطينيين فى قطاع غزة، طبقًا لقائمة الاحتياجات التي وردت من قبل الوزيرة أمل حمد، وزيرة المرأة في فلسطين، كما يتقدم بخالص الشكر إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر على التنسيق والتنفيذ.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، عن حزنها الشديد لما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار أكثر من 120 يومًا من عدوان وانتهاكات لحقوق الإنسان وتهجير قسري ومجاعة تودي بحياتهم، فى ظل انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى مرة أخرى نداءات ملحة للأمم المتحدة وآليات القانون الدولى بوقف العدوان على غزة، مطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

وناشدت رئيسة المجلس القومى للمرأة الأمم المتحدة بالمطالبة باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وألا يسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.

كما طالبت الدكتورة مايا مرسي بأهمية توفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وفى السياق ذاته، أشاد بيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بالمجلس القومي للمرأة ووزارة شئون المرأة الفلسطينية على جهودهما القوية في حشد الدعم بالشراكة مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات النساء والفتيات في غزة.

وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، عبر قافلة مكونة من تسع شاحنات على متنها 7،000 حقيبة تضم مواد للنساء والأطفال الفلسطينيين، هم فى أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، فى البيان: "في ضوء إطلاق نداء الأمم المتحدة الإنساني العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري على دعم النساء في قطاع غزة، بالتنسيق مع مكاتبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة".

الدكتورة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بوقف العدوان على غزة العدوان على غزة وقف العدوان على غزة العدوان على غزة يحرم طالبة فلسطينية من تحقيق حلمها

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح