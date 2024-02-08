الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المفوضية الأوروبية" تُرحب باتفاق حول تعزيز ميزانية الاتحاد الأوروبى والسيادة الأوروبية

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق مؤقت بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات (MFF) للفترة بين 2021-2027 وإطلاق منصة التقنيات الاستراتيجية لأوروبا (STEP)؛ مما يسهم في تعزيز ميزانية الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل والقدرة التنافسية وسيادة أوروبا على حدودها.

وذكرت المفوضية -في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أنه بمجرد اعتماد هذا الاتفاق، فإن الميزانية المنقحة ستمكن الاتحاد من مواصلة تنفيذ أولوياته المشتركة والتصدي للتحديات التي تواجهها أوروبا لصالح المواطنين الأوروبيين وخارجها، وعلى وجه الخصوص، فإن مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات من شأنها التمكين من تقديم حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وتوفير موارد إضافية لمواجهة تحديات الهجرة ودعم الشركاء في غرب البلقان ومنطقة الجوار الجنوبي وخارجها.

وبفضل المراجعة، ستكون ميزانية الاتحاد الأوروبي مجهزة بشكل أفضل لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية والبلدان التي تواجه أزمات إنسانية.

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وأضاف البيان أنه سيتم أيضا تفعيل برنامج ستيب (STEP) لدعم الصناعات الرئيسية والتقنيات الحيوية في الاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرة التنافسية والسيادة الأوروبية لإمكانات استثمارية تقدر بما يصل إلى 50 مليار يورو عبر الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يقوم البرنامج بتجميع الموارد من برامج التمويل الحالية للاتحاد الأوروبي وتعزيز التآزر فيما بينها، بما في ذلك صناديق سياسة التماسك ومرفق التعافي والمرونة (RRF).

وأوضح البيان أن الاتفاق المؤقت سيتيح أيضا مراجعة لائحة الإطار المالي متعدد السنوات فيما يخص إنشاء احتياطي مالي لدعم أوكرانيا بمنح تصل إلى 17 مليار يورو، يكملها غطاء في الميزانية لقروض تصل إلى 33 مليار يورو وبسعة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو خلال الفترة 2024-2027، ومن ثم سيلبي المرفق الأوكراني احتياجات أوكرانيا الفورية وجهود التعافي والمضي قدما في طريقها نحو نيل الاتحاد الأوروبي، وكذلك تعزيز سياسات الهجرة ومواجهة التحديات الخارجية بقيمة 9.6 مليار يورو، بما سيساعد الشركاء في غرب البلقان والجوار الجنوبي وما وراءه.

كما اتفق البرلمان والمجلس الأوروبيان- حسب البيان- على إجراء تعديلات في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسيتم دمج هذه التدابير مع التدابير الرامية إلى تقليل التأثيرات على تنفيذ برامج الاتحاد الأوروبي، بما ينطوي على إمكانية إعادة استخدام الالتزامات السابقة لمبادرة "هورايزون يوروب" والتعديل السنوي المتوازن لبرنامج "إي يو فور هيلث" أو EU4Health الخاص بالصحة، وستعمل المفوضية على تفعيل عمليات إعادة التوزيع بأفضل طريقة ممكنة لضمان استخدام جميع الأموال بما يعود بالنفع على المواطنين والشركات والمناطق الأوروبية وخارجها.

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