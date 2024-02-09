الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والصغرى فى القاهرة 12

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

"الأرصاد" تحذر: نشاط لرياح مثيرة للأتربة والرمال الإثنين والثلاثاء المقبلين


وقالت الأرصاد إن الرياح ستنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما ستسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنهــــا 21 12
دمنهور 20 12
وادي النطرون 20 11
كفرالشيخ 20 12

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الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء


المنصورة 21 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 21 12
دمياط 20 13 
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 22 09
السويس 22 10
العريش 20 09
رفح 19 08
رأس سدر 23 11
نخل 19 03
سانت كاترين 15 00
الطور 23 12
طابا 29 12
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 20 10
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 09
السلوم 20 10
سيوة 21 08
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 24 15
شلاتين 27 16
حلايب 25 17
أبورماد 24 15 
رأس حدربة 25 15
الفيوم 22 09
بني سويف 22 09
المنيا 23 08
أسيوط 23 07
سوهاج 24 07
قنا 25 09 
الأقصر 26 10
أسوان 26 11
الوادي الجديد 25 07
أبوسمبل 26 10

الأرصاد مائل للدفء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية طقس شديد البرودة

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