"الأرصاد" تعلن طقس الغد.. تحذير لسكان هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، وذلك على أنحاء الجمهورية كافة.

وحذرت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل لحد الضباب الكثيف على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية استمرار الحرارة كما هى دون أي تغيرات، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على كاترين، معتدل على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على باقي الانحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

رياح وشبورة

أوضحت الأرصاد بأنَّ يسود نشاط نسبى للرياح على غرب البلاد، كما تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى من 11:10 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمي والصغرى 10 درجة .

حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية .

- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس والتغيرات الجوية على مدار اليوم على كافة أنحاء الجمهورية: