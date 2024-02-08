الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللجنة المنظمة لأولمبياد "باريس 2024" تطرح دفعة جديدة من التذاكر للبيع

باريس 2024
باريس 2024

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم /الخميس/،عن طرح تذاكر جديدة للبيع اليوم لحضور جميع الألعاب الرياضية.

وذكرت اللجنة المنظمة بأن التذاكر لجميع الرياضات وجميع التخصصات تبدأ اليوم، ومن المقرر طرح نحو نصف الأماكن بأقل من 100 يورو على المنصة المخصصة للحجز، إلا أن هناك تذاكر لبعض الألعاب الرياضية يتم طرحها بعدد محدود. كما أن 95% من هذه التذاكر الجديدة تتعلق بالألعاب التي ستتم في منطقة "إيل دو فرانس" في شمال وسط فرنسا.

توقيع بروتوكول لرعاية ملابس البعثة الرسمية لمصر خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024


كما أوضحت اللجنة أنه سيتم طرح التذاكر للبيع للجميع بحد أقصى 30 تذكرة في حساب الشخص الواحد وبدون عملية سحب أو فرز مسبق، ولكن التذاكر ستكون متاحة بطريقة الأولوية لمن يحجز أولا.

وأضافت اللجنة أن الأماكن المخصصة لاحتفالات الافتتاح وختام الألعاب الأولمبية والبارالمبية ستكون أيضا مطروحة للبيع لافتا أنه من إجمال، 10 ملايين تذكرة متاحة، تم بيع 8 ملايين تذكرة وسيتم طرح عدد معين من هذه التذاكر المتاحة على عدة مرات. 

ولاتزال الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية مستمرة، حيث كشفت اللجنة المنظمة أيضا اليوم عن شكل الميداليات التي ستزين أعناق من سيصعدون على منصات التتويج في باريس. والجديد هذه المرة أن الميداليات لن تكون ذهبية وفضية وبرونزية فقط ولكن ستكون أيضا مرصعة بجزء من الحديد المصنوع من "برج إيفل" المعلم الباريسي الشهير. 
 

حيث يعتبر الوجه الأمامي للميدالية كلاسيكي إلى حد كبير لميداليات دورات الألعاب الأولمبية، مع كتابة "أولمبياد - باريس 2024". 

لكن على الوجه الخلفي للميدالية، وُضعت قطعة حديد من حديد "برج إيفل" الشهير، على شكل سداسي ترمز إلى فرنسا، وُضعت مثل حجر كريم على قطعة مجوهرات. فالميدالية محفورة بأشعة تعكس الضوء وتبرز اللون الرمادي الباهت لمعدن برج إيفل الشهير سواء على الذهب أو الفضة أو البرونز.

بهذا الشكل، أرادت اللجنة المنظمة ولجنة الرياضيين التابعة لها أن "يحتفظ الفائزون بالميداليات مع قطعة صغيرة من فرنسا قريبة من قلوبهم".

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الألعاب الرياضية منطقة ايل دو فرانس شمال وسط فرنسا دورة الألعاب الأولمبية

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