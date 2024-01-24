توقيع بروتوكول لرعاية ملابس البعثة الرسمية لمصر خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، وشركتي "بوما" للملابس الرياضية، و"كونكريت" للملابس الجاهزة؛ بهدف رعاية ملابس البعثة الرسمية لمصر المقرر مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ووقع بروتوكول التعاون كل من اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وهارلد هووفر، مدير المبيعات والتوزيع بالشرق الأوسط لشركة "بوما" للملابس الرياضية، ومحمد طلعت، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة كونكريت للملابس الجاهزة.

وعلى هامش التوقيع، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأبطال الرياضيين الأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة؛ لتحقيق نتائج مشرفة وحصد الميداليات في مختلف المحافل والبطولات الدولية، وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية، والشركات الوطنية المصرية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للمبادرات القومية وإعداد الأبطال الرياضيين بالاتحادات الرياضية الأولمبية والبارالمبية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص أيضًا لدعم الأبطال الرياضيين في مختلف الاتحادات، من خلال توقيع مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، وإتاحة الفرصة لشركات خدمات الرعاية لتقديم برامج مميزة لرعاية اللاعبين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المبالغ التي وفرتها الدولة من خلال التعاون مع الشركات الموقعة اليوم، كان من المقرر سلفًا دعم اللجنة الأولمبية المصرية بها لتوفير (الملابس الرسمية، والملابس الرياضية، والتصميمات الخاصة بهما)، ومن ثم فإن بهذا التعاون لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية.

توفير الملابس الرسمية للبعثة المصرية لعدد 350 فردا

وبموجب بروتوكول التعاون، تقوم شركة "بوما" للملابس الرياضية بتوفير الملابس الرياضية للبعثة المصرية والمكونة من (تيشرتات، وأحذية رياضية، وشنط، وأطقم رياضية، وغيرها) لعدد 350 فردا، بالإضافة إلى اختيار ملابس البعثة من أحدث تصميمات الشركة لعام 2024، وكذا القيام بعمل جلسات التصوير الرسمية للبعثة، كما تقوم شركة "كونكريت" للملابس الجاهزة بتوفير الملابس الرسمية للبعثة المصرية لعدد 350 فردا، بالإضافة إلى إعداد تصميمات خاصة للبعثة بما يليق بممثلي الدولة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تلقت طلبات مقدمة من شركة "بوما" العالمية للملابس الرياضية، وشركة "كونكريت" للملابس الجاهزة، لتوفير ورعاية الملابس الرسمية للبعثة المصرية المقرر مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وتنسيقًا مع اللجنة الأولمبية المصرية بصفتها صاحبة ومالكة الحقوق التجارية والتسويقية للبعثات الرياضية التي تشارك بدورات الألعاب المجمعة علي المستوي القاري أو الدولي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷، تمت الموافقة علي العروض المقدمة من الشركتين بشكل مجاني تمامًا مقابل الحصول على الحقوق التسويقية والتجارية لملابس البعثة ووفقًا لبروتوكول التعاون مع تلك الشركات.