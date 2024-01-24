الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى يتسلم موسوعة "رؤية" لتجديد الخطاب الدينى ومحاربة التطرف بمعرض الكتاب

جريدة الدستور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتسلم رئيس الوزراء خلال تفقده عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" موسوعة رؤية من وزارة الأوقاف، والتي تحارب الأفكار المتطرفة ومهمة جدًا في تجديد الخطاب الديني.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من قسم القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة المصرية، والذي يتضمن أحدث إصدارات لمجلات القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.

كما يضم القسم مجلدات عن نشأة وتطور القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.

استمع مدبولي إلى شرح من قسم معروضات الهيئة الهندسية وهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، حيث يضم القسم أحدث إصدارات إدارة المساحة العسكرية من الخرائط التيبوغرافية وأطلس العالم وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى خرائط الطرق وشبكات المواصلات ودليل بعض الخرائط السياحية وبعض منتجات هيئة الإمداد والتموين والتي أهمها المنتجات الغذائية والخدمات البيطرية والطبية المقدمة للقطاعين المدني والعسكري.

معرض للكتاب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اكسترا نيوز

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رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

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