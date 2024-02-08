الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

شبورة مائية صباحًا

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 21 11

كفرالشيخ 21 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 23 09

السويس 22 10

العريش 21 09

رفح 20 08

رأس سدر 22 11

نخل 22 04

كاترين 15 01

الطور 23 13

طابا 21 12

شرم الشيخ 26 14

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 10

السلوم 20 10

سيوة 21 07

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 14

سفاجا 27 14

مرسى علم 26 15

الشلاتين 26 16

حلايب 25 17

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 07

سوهاج 24 07

قنا 27 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 11

الوادي الجديد 26 07

أبوسمبل 26 09