الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه شرقي المحافظة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من خلال إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، حملات مكبرة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب شرقي محافظة الإسكندرية.


وأشارت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إلى قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية عن العقارات السكنية والمحلات التجارية المخالفة وغير المتعاقدة والمغاسل بمناطق الفلكى والقصعى والسيوف التابعة لفرع سيدى بشر شرقي الإسكندرية، وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

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وأضاف البيان أن ذلك جاء بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

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وقال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالإسكندرية، إن هذه الحملات تأتي إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

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