محافظ الغربية يُتابع أعمال سحب مياة الأمطار من شوارع مركز زفتى

تابع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع مركز زفتى موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لإزالة كافة التجمعات.

وشدد محافظ الغربية على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

ووجه “رحمى ” رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعه بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة، الأشجار واللافتات الإعلانية، مع الالتزام بالسرعات المحددة أثناء قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.