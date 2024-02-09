"الأرصاد" تحذر: نشاط لرياح مثيرة للأتربة والرمال الإثنين والثلاثاء المقبلين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن البلاد تشهد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية بدأت منذ منتصف الأسبوع ومستمرة اليوم وخلال الأيام المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، وتعتبر قيم الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات.

وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود نشاط رياح مثير للأتربة والرمال يومي الإثنين والثلاثاء المقبل، ونصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامة.

طقس دافئ على معظم المحافظات

وتابعت: "العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ونلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا".

وأوضحت، أن هذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون من مائل للدفء إلى دافئ في معظم المحافظات، لأن أغلب المحافظات فيها ارتفاعات فيها ارتفاعات بقيم الحرارة والأجواء الشتوية مستقرة نهارًا.