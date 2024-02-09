الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر: نشاط لرياح مثيرة للأتربة والرمال الإثنين والثلاثاء المقبلين

الرياح
الرياح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن البلاد تشهد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية بدأت منذ منتصف الأسبوع ومستمرة اليوم وخلال الأيام المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، وتعتبر قيم الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات.

وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود نشاط رياح مثير للأتربة والرمال يومي الإثنين والثلاثاء المقبل، ونصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامة. 

طقس دافئ على معظم المحافظات 

وتابعت: "العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ونلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا".

وأوضحت، أن هذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون من مائل للدفء إلى دافئ في معظم المحافظات، لأن أغلب المحافظات فيها ارتفاعات فيها ارتفاعات بقيم الحرارة والأجواء الشتوية مستقرة نهارًا.

الأرصاد رياح أتربه رمال درجات الحرارة

مواد متعلقة

أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 9-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل

«فلتصمت».. كتاب أسرار العنف الخفى ضد المرأة فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير