جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-2-2024 ومنافسات الأهلى المقبلة
تمثل رياضة كرة القدم أهم الرياضات التي يبحث عنها المواطنين في مختلف دول العالم للاستمتاع بمشاهدة مباريات الفرق الإقليمية والأوروبية والإفريقية.
نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-2-2024 في مختلف البطولات والدوريات المقامة في هذه الفترة.
مواعيد مباريات اليوم كأس فرنسا
مباراة روان وموناكو الساعة 21:45
مواعيد مباريات كأس البرتغال
مباراة فيزيلا وبنفيكا الساعة 22:45
مباراة فيتوريا جيماريش الساعة جل فيسنتي الساعة 20:45
مواعيد مباريات كأس هولندا
مباراة جرونيجين وفورتونا سيتارد الساعة 21:00
مواعيد مباريات الأهلي المقبلة
في بطولة دوري أبطال أفريقيا مباراة شباب بلوزداد والأهلي تقام يوم الجمعة 16 فبراير 2024 09:00
في مباريات الدوري المصري مباراة طلائع الجيش والأهلي تقام الإثنين 19 فبراير 2024 04:00
في مباريات دوري أبطال أفريقيا مباراة ميدياما والأهلي تقام الجمعة 23 فبراير 2024
ضمن مباريات الدوري المصري
مباراة الأهلي وبيراميدز تقام الثلاثاء 27 فبراير 2024 05:00
ضمن دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي ويانج افريكانز تقام الجمعة 1 مارس 2024
ضمن مباريات الدوري المصري مباراة البنك الأهلي والأهلي تقام السبت 9 مارس 2024 07:00
ضمن مباريات كأس مصر مباراة الزمالك والأهلي تقام الأربعاء 13 مارس 2024
ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الأهلي وإنبي الاحد 17 مارس 2024 09:00
ضمن مباريات الدوري المصري مباراة فيوتشر اف سي والأهلي تقام الإثنين 1 إبريل 2024
مواعيد مباريات البطولة المغربية الاحترافية إنوي
مباراة شباب المحمدية والجيش الملكي الساعة 19:00
مباراة مولودية وجدة ونهضة بركان الساعة 19:00
مباراة الرجاء البيضاوي ويوسفية برشيد الساعة 17:00
مواعيد مباريات كأس موسم الرياض
مباراة الهلال والنصر الساعة 20:00