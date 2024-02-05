جدول مواعيد مباريات كاس الأمم الإفريقية المقبلة 2024

يُسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري بعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام المباراة النهائية، بين الفائز من من مواجهة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية مع الفائز من مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في نهائي أمم أفريقيا 2023 بالملعب الوطني في كوت ديفوار.

مواعيد مباريات كاس الأمم الافريقية القادمة 2024

وتنطلق مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأربعاء المقبل، حيث يلعب نيجيريا ضد جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية ضد كوت ديفوار.

ويفتتح منتخب كوت ديفوار الذي يواجه الكونغو الديمقراطية، مباريات يوم الأربعاء في نصف النهائي والتي تقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يعلب منتخب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في ختام مباريات نصف النهائي.

بينما يلتقي الخاسران من مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت في تمام العاشرة مساء باستاد فيليكس هوفويت-بواني.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023



تُنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والوطن العربي.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات



تنقل العديد من القنوات أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومن بين هذه القنوات القناة المغربية، والقناة الجزائرية الرياضية، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأولى، لتوفير فرصة للمشاهدين للاستمتاع بأحداث هذه البطولة الرياضية الرائعة.