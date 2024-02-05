الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات كاس الأمم الإفريقية المقبلة 2024

جدول مواعيد مباريات
جدول مواعيد مباريات كاس الأمم الافريقية القادمة 2024

يُسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري بعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام المباراة النهائية، بين الفائز من من مواجهة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية مع الفائز من مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في نهائي أمم أفريقيا 2023 بالملعب الوطني في كوت ديفوار.

 مواعيد مباريات كاس الأمم الافريقية القادمة 2024

وتنطلق مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأربعاء المقبل، حيث يلعب نيجيريا ضد جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية ضد كوت ديفوار.

ويفتتح منتخب كوت ديفوار الذي يواجه الكونغو الديمقراطية، مباريات يوم الأربعاء في نصف النهائي والتي تقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يعلب منتخب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في ختام مباريات نصف النهائي.

بينما يلتقي الخاسران من مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت في تمام العاشرة مساء باستاد  فيليكس هوفويت-بواني.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023


تُنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والوطن العربي.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات


تنقل العديد من القنوات أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومن بين هذه القنوات القناة المغربية، والقناة الجزائرية الرياضية، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأولى، لتوفير فرصة للمشاهدين للاستمتاع بأحداث هذه البطولة الرياضية الرائعة.

منها قلة شرب الماء والنوم.. أبرز أسباب الصداع النصفي خلال الشتاء

لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟.. الشيخ رمضان عبدالمعز يجيب

 

كأس الأمم الأفريقية مواعيد مباريات كاس الأمم الافريقية القادمة الكونغو كوت ديفوار نيجيريا جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5-2-2024 وكأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار وتردد القنوات الناقلة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟