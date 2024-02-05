يحرص محبو كرة القدم والعشاق على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5-2-2024 وكأس الأمم الأفريقية عبر جوجل، حيث ستنتهي مباريات الجولة الـ 23 في الدوري الإسباني، وفيها سيلعب مانشستر سيتي مع برينتفورد.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5-2-2024 وكأس الأمم الإفريقية

وتنشر “الدستور” جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 والقنوات الناقلة بالبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

ويلعب فريق رايو فاييكانو مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وروما مع كالياري وذلك في الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة 23

برينتفورد - مانشستر سيتي في تمام الساعة 22:00 مصر،

23:00 السعودية على قناة beIN Sports HD 1 للمعلق الرياضي خالد الحدي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الجولة 23

رايو فاييكانو - إشبيلية في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي في الجولة 23

روما - كالياري في تمام الساعة 22:45 السعودية، 21:45 مصر على قناة AD Sports Premium 1 للمعلق الرياضي بدر الدين روابح

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي القادمة مع شباب بلوزداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

تُنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والوطن العربي.

وتنقل العديد من القنوات أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومن بين هذه القنوات القناة المغربية، والقناة الجزائرية الرياضية، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأولى، لتوفير فرصة للمشاهدين للاستمتاع بأحداث هذه البطولة الرياضية الرائعة.