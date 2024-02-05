لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟.. الشيخ رمضان عبدالمعز يجيب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وعالم من علماء الأزهر الشريف، إن الحياة الدنيا مليئة بالابتلاءات، والذي يصبر على تلك الابتلاءات بالجهاد والصبر يفوز بالجنة.

الفوز بالجنة

وأكد عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الذي يستغل المال لإرضاء وجه الله تعالى جهاد أعظم بكثير من استغلال المال لإرضاء الأهواء الشخصية، معبرًا:" كل مؤمن مُبتلى، لذا يجب الصبر على اختبارات الدنيا للفوز بالآخرة وهى دار البقاء".

الصبر على الابتلاءات

وأضاف في حديثه، أنه عند وقوع ابتلاء ما يجب على المؤمن أن يتبع الآية الكريمة “ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”، وذلك لأن أموالنا وأرواحنا وأنفسنا لله سبحانه وتعالى.

كان قد قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن التمني بأن يعم الخير الجميع، وأن يتحد أبناء الوطن كافة، مهمة الإنسان في المقام الأول، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".