الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: جددوا الثقة دائمًا مع الله

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن التمني بأن يعم الخير الجميع، وأن يتحد أبناء الوطن كافة، مهمة الإنسان في المقام الأول، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

الله يُنير الظلمات

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه يجب على الجميع أن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى وأن يجدد الثقة، معبرًا:" الإنسان إذا أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله له كل شيء".

الله يهدي من يشاء 

وأضاف في حديثه، أن المجتمع الذي يموج بالظلمات عليه العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، فالله وحده القادر على أن ينير هذه الظلمات، معبرًا:" نحن نستمد النور من الله سبحانه وتعالى".

وكان قد ألقى الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، كلمة مؤثرة لكل من يعاني من الهم والغم والمصيبة، مشيرًا إلى فضل الله وحكمته في كل ما يقضيه ويقدره.

وأكد عبدالمعز أن المؤمن لا يخسر في أي حال من الأحوال، فإن كان في نعمة فهو شاكر وإن كان في بلاء فهو صابر، وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير".

الشيخ رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون دي ام سي برنامج لعلهم يفقهون قناة دي أم سي

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