الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص عشاق كرة القدم ومحبين مشاهدة المباريات معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات على الفور وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير والقنوات الناقلة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الوحدة ضد الشارقة في تمام الساعة  04:25 عصرًا ستاد آل نهيان
اتحاد كلباء ضد خورفكان في تمام الساعة  04:25 عصرًا استاد كلباء
الوصل ضد النصر في تمام الساعة  07:00 مساءً  في ملعب زعبيل

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة ضد فريق النادي المصري في تمام الساعة  03:00 عصرًا في  ملعب الجيش ببرج العرب
سموحة ضد البنك الأهلي في تمام الساعة  06:00 مساءً في ا ستاد الإسكندرية

 

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء

  • الجونة ضد نادي المصري البورسعيدي، بتمام الساعة الرابعة مساءً وذلك بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً تكون بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً تكون بتوقيت أبو ظبي.
  • سموحة ضد نادي البنك الأهلي، بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً وذلك بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً وذلك بتوقيت أبو ظبي.

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه الأهلي نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في يوم 16 فبراير الجمعة الساعة التاسعة مساءً بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيلتقي أمام طلائع الجيش في يوم 19 فبراير يوم الإثنين في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرًا بالدوري المصري، ولكن سوف يتم التأجيل.

الأهلي سيواجه نادي ميدياما الغاني في يوم 23 فبراير يوم الجمعة في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلتقي مع بيراميدز في يوم 27 فبراير يوم الثلاثاء في تمام الساعة الساعة الخامسة مساءً في الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف هوية حكم نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

 

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويعود نادي الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري وذلك بملاقاة الإسماعيلي من ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في يوم الإثنين الموافق 19 فبراير الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة

تشكيل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا فى نهائى كأس الأمم الإفريقية 2023

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

وتحدد قيام مباراتين اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال، حيث يلعب نادي ريال مدريد ضد نادي لايبزيج الألماني، بينما يلعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نادي كوبنهاجن الدنماركي،

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات اليوم الثلاثاء مباريات

مواد متعلقة

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

ضياء السيد يطالب بإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس الأمم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

بالمساحات والأسعار.. طرح وحدات سكنية بالإسكان المتميز فى حدائق أكتوبر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية (فيديو)

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 ومكافأة امتحانات النقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال