يحرص عشاق كرة القدم ومحبين مشاهدة المباريات معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات على الفور وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 فبراير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الوحدة ضد الشارقة في تمام الساعة 04:25 عصرًا ستاد آل نهيان

اتحاد كلباء ضد خورفكان في تمام الساعة 04:25 عصرًا استاد كلباء

الوصل ضد النصر في تمام الساعة 07:00 مساءً في ملعب زعبيل

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة ضد فريق النادي المصري في تمام الساعة 03:00 عصرًا في ملعب الجيش ببرج العرب

سموحة ضد البنك الأهلي في تمام الساعة 06:00 مساءً في ا ستاد الإسكندرية

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء

الجونة ضد نادي المصري البورسعيدي، بتمام الساعة الرابعة مساءً وذلك بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً تكون بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً تكون بتوقيت أبو ظبي.

سموحة ضد نادي البنك الأهلي، بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً وذلك بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً وذلك بتوقيت أبو ظبي.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه الأهلي نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في يوم 16 فبراير الجمعة الساعة التاسعة مساءً بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيلتقي أمام طلائع الجيش في يوم 19 فبراير يوم الإثنين في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرًا بالدوري المصري، ولكن سوف يتم التأجيل.

الأهلي سيواجه نادي ميدياما الغاني في يوم 23 فبراير يوم الجمعة في تمام الساعة الساعة السادسة مساءً بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلتقي مع بيراميدز في يوم 27 فبراير يوم الثلاثاء في تمام الساعة الساعة الخامسة مساءً في الدوري المصري.

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مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويعود نادي الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري وذلك بملاقاة الإسماعيلي من ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في يوم الإثنين الموافق 19 فبراير الجاري.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

وتحدد قيام مباراتين اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال، حيث يلعب نادي ريال مدريد ضد نادي لايبزيج الألماني، بينما يلعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نادي كوبنهاجن الدنماركي،