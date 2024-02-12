الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي
مباراة الأهلي

يرغب الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة حيث يستعد المارد الأحمر لاستئناف مبارياته في دوري أبطال إفريقيا حيث سيواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دور المجموعات خلال الأيام المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

 ويستمر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر في تجهيز اللاعبين للمباراة القادمة حيث تكون المواجهة هامة وصعبة إلى حد ما فيعد فريق شباب بلوزداد الجزائري فريق متميزًا كما أنه يشارك بانتظام في دوري الجزائر، نظرًا لعدم توقف الدوري خلال الفترة الماضية لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

من المقرر أن يتقابل فريق الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبلة، الموافق 16 فبراير الحالي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستُقام المباراة في ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتابعها عشاق الكرة القدم.

الأهلي يستأنف تدريباته غدًا.. وتدريب أخير قبل السفر إلى الجزائر

نكشف الأسباب الخفية وراء قرار كولر تعديل سفر بعثة الأهلى إلى الجزائر

شراكة استراتيجية بين "كونتكت" و"الأهلي ممكن" لتحسين خدمات الدفع في مصر

غدًا.. راحة سلبية للاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1. الأهلي: يتصدر الجدول برصيد 5 نقاط، حقق فوزًا وتعادلين في 3 مباريات دون هزيمة.

2. يانج أفريكانز: يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر في مباراة واحدة في 4 مباريات.

3. شباب بلوزداد: يشغل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حقق فوزًا وتعادل في 3 مباريات، ولكن تلقى الخسارة في مباراة واحدة.

4. ميدياما: يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين في 4 مباريات.

مشوار الأهلي في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا 

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.

موعد مباراة الأهلى القادمة مباراة الأهلي القادمة الاهلى شباب بلوزداد شباب بلوزداد الجزائري ترتيب مجموعة الأهلي

مواد متعلقة

غدًا.. راحة سلبية للاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

التأريخ والإحصاء: الأهلى يحتل المركز الرابع بين أندية العالم.. والزمالك فى المركز الـ138

الأكثر قراءة

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تطورات في محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال