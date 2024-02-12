موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة

يرغب الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة حيث يستعد المارد الأحمر لاستئناف مبارياته في دوري أبطال إفريقيا حيث سيواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دور المجموعات خلال الأيام المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستمر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر في تجهيز اللاعبين للمباراة القادمة حيث تكون المواجهة هامة وصعبة إلى حد ما فيعد فريق شباب بلوزداد الجزائري فريق متميزًا كما أنه يشارك بانتظام في دوري الجزائر، نظرًا لعدم توقف الدوري خلال الفترة الماضية لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

من المقرر أن يتقابل فريق الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبلة، الموافق 16 فبراير الحالي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستُقام المباراة في ملعب 5 جويلية بالجزائر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتابعها عشاق الكرة القدم.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1. الأهلي: يتصدر الجدول برصيد 5 نقاط، حقق فوزًا وتعادلين في 3 مباريات دون هزيمة.

2. يانج أفريكانز: يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر في مباراة واحدة في 4 مباريات.

3. شباب بلوزداد: يشغل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حقق فوزًا وتعادل في 3 مباريات، ولكن تلقى الخسارة في مباراة واحدة.

4. ميدياما: يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين في 4 مباريات.

مشوار الأهلي في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.