الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. راحة سلبية للاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي المارد الأحمر راحة سلبية جديدة ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحصل لاعبو النادي الأهلي على راحة سلبية من المشاركة في التدريبات الجماعية، غدًا، بقرارٍ من الجهاز الفني لإراحة اللاعبين منعًا للإجهاد.

كان الفريق خاض مباراة ودية "تراي ماتش" أمس السبت، بين لاعبي الفريق الأول وعناصر من فريق الشباب بالنادي.

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