الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته غدًا.. وتدريب أخير قبل السفر إلى الجزائر

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا لرحلة الجزائر.

وكشف مصدر مسئول أن حالة من الارتياح سادت داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بعد إعلان رابطة الأندية تأجيل مباراة الطلائع التي كان مقرر إقامتها يوم ١٩ فبراير الجاري، وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الإفريقية بخوض مباراتي شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري ومباراة ميدياما الغاني يوم ٢٣ من الشهر ذاته على ملعب الأخير.

كولر استقر على تدريب أخير قبل السفر إلى الجزائر

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول استقر على خوض الفريق حصة تدريبية فقط في الجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وأضاف المصدر إن الفريق سيتدرب في القاهرة صباح يوم السفر على أن يغادر عصرا ويخوض مرانه الخميس قبل خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل.

وأشارالمصدر إلى أن كولر طلب من أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي للفريق بالجلوس مع اللاعبين الدوليين من أجل تحضير الفريق لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد خاصة بعد الخروج المبكر مع منتخب مصر من أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من دور الـ16 من البطولة.

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.

 كما حرص على التواصل مع سفارة مصر في الجزائر من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر.

كولر طلائع الجيش خالد بيبو شباب بلوزداد الجزائري محمد الجارحي

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