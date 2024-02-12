الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شراكة استراتيجية بين "كونتكت" و"الأهلي ممكن" لتحسين خدمات الدفع في مصر

شركة كونتكت لخدمات
شركة كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني "Contact Pay"، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع وإحدى شركات مجموعة "كونتكت المالية القابضة" الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "الأهلي ممكن"، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

يأتي ذلك لتيسير عمليات الدفع لعملاء "كونتكت " في مصر عبر توفير خيار دفع أقساط " كونتكت " في قنوات الدفع التابعة لشركة "الأهلي ممكن " وقد وقع من جانب "كونتكت" على الاتفاقية المهندس أحمد عبدالحكيم، العضو المنتدب لشركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني"، فيما وقع من جانب "الأهلي ممكن" علي الإتفاقية ؛ المهندس أحمد عنايت،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت "كونتكت " في بيان، اليوم، إن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة بين الشركتين لتيسير عمليات الدفع للعملاء؛ وذلك من خلال فروع ونقاط البيع التابعة لـ "الأهلي ممكن" المتواجدة في جميع أنحاء مصر بأكثر من 90 ألف نقطة بيع وأكثر من 5 ملايين مستخدم. 

ولفت إلى أن هذه الشراكة تمثل تكاملًا استراتيجيًا بين “كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني” كشركة متخصصة في حلول الدفع، وبين "الأهلي ممكن" كمقدمي حلول دفع إلكتروني ونقاط بيع في جميع أنحاء مصر، خاصة في المناطق الريفية، كما يعزز هذا التعاون من سهولة وسرعة وصول العملاء إلى خدمات "كونتكت" عبر التغطية  الواسعة لـ "الأهلي ممكن".

وأشار البيان إلى أن "كونتكت" لها وجود جغرافي في معظم محافظات مصر، وتقدم خدماتها في المناطق الريفية بتغطية كاملة واحترافية كما تقدمها في المدن بكل المحافظات المصرية. 

ومن جهته؛ أكد المهندس أحمد عبدالحكيم، العضو المنتدب لـ "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني" علي أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع 'الأهلي ممكن'، تأتي في إطار الالتزام بتقديم خدمات الدفع بأعلى معايير الأمان والفعالية. مضيفا أن هذه الاتفاقية تفتح أفقًا جديدًا للعملاء لإتمام معاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة في جميع أنحاء البلاد.

وكشف مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي ممكن" عن أن هذه الشراكة تعكس التفاني في تقديم تجارب دفع سلسة ومبتكرة. مؤكدا علي أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة عملائنا نحو الوصول إلى خدمات " كونتكت " بشكل أسهل وأسرع من خلال فروعنا ونقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

كما قال المهندس احمد عنايت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي ممكن " أن التعاون مع شركة " كونتكت "، يأتي استكمالا لاستراتيجية التوسع وتقديم خدمات متنوعة  لتعزيز خدمات دفع آمنة وسهلة وسريعة للمستهلكين في السوق المصري.

وكشف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة "، عن رؤيته للمستقبل، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتنا لتحقيق مجتمع مالي غير نقدي، حيث نسعى دائمًا لتقديم حلولًا مبتكرة ومستدامة لتلبية إحتياجات العملاء. 

وتابع زعتر: نحن نؤمن بأهمية تكامل الخدمات المالية مع تقنيات الدفع الحديثة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل وأسهل.

شركة كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني
شركة كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني
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