البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة، استرداد جزء من النقاط الخاسرة، في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 31.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليونين و300 مليون جنيه، مقابل تريليون و968.9 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.81%، بما يعادل 505.6 نقطة، ليغرق عند مستوى 28411.41 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.74%، بما يعادل 117.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 6886.12.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100"؛ ليغلق مرتفعًا بنسبة بلغت 1.78%، بما يعادل 168.94، ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى 5 مليارات جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.13 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 154.55 ألف صفقة شراء وبيع.