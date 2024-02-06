هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و"السوقي" يخسر 33 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها الحادة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تداولات الأسبوع؛ بدعم من استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أسهم منتقاه بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و945 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 1.43%، بما يعادل 395 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 27270.63 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 93. 0%، بما يعادل 63 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 6759.5 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 1%، بما يعادل 95.84 نقطة خسارة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9486.28 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 7.47 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.5 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 206.6 ألف صفقة بيع وشراء.