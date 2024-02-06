الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و"السوقي" يخسر 33 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها الحادة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تداولات الأسبوع؛ بدعم من استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أسهم منتقاه بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و945 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 1.43%، بما يعادل 395 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 27270.63 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 93. 0%، بما يعادل 63 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 6759.5 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 1%، بما يعادل 95.84 نقطة خسارة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9486.28 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 7.47 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.5 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 206.6 ألف صفقة بيع وشراء.

أسهم و مؤشرات البورصة المصرية المؤسسات المالية صناديق الاستثمار الاجنبية المتعاملين الأفراد الاجانب راس المال السوقي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

مواد متعلقة

تعاون بين "التعليم" و"البورصة للتنمية" لتطوير مدارس التربية الخاصة

مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة في "الأيوسكو" للمرة الثالثة

"إي إف چي هيرميس" تتمم خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ "كازيون"على 50% في "الدكان" السعودية

"الرقابة المالية" تعقد ندوتين تعريفيتين بالخدمات غير المصرفية بالأقصر

رئيس الرقابة المالية: المتعاملون والمستثمرون الأساس لوجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة

رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية التأمين متناهي الصغر في التنمية الاقتصادية

البورصة تواصل الهبوط عند الإغلاق.. و"السوقي " يخسر 40 مليار جنيه

هبوط حاد لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس