الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هبوط حاد لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم، مع تسجيل عمليات بيع هستيرية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، بالإضافة إلى المتداولين الأفراد العرب.

وشهدت عمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتداولين الأفراد المصريين.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" انخفاضًا بنسبة 3.65%، ما يعادل خسارة 1037 نقطة، ليصل إلى مستوى 27.397.43 نقطة. كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42%، ما يعادل 94 نقطة، ليصل إلى مستوى 6537.2 نقطة. 

وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87%، ما يعادل 174.11 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 9188.2 نقطة.

وشهدت التداولات نشاطًا كبيرًا، حيث تجاوزت قيمتها 1.2 مليار جنيه، وتم التعامل على أكثر من 253.8 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ أكثر من 54 ألف صفقة شراء وبيع.

أسهم و مؤشرات البورصة المصرية هبوط حاد المؤسسات المالصري مؤشر اى جى اكس 30 المؤشر الثانوي

مواد متعلقة

البورصة تُسجل أكبر هبوط يومى منذ بداية 2024.. و"السوقى" يخسر 153 مليار جنيه

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح