هبوط حاد لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم، مع تسجيل عمليات بيع هستيرية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، بالإضافة إلى المتداولين الأفراد العرب.

وشهدت عمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتداولين الأفراد المصريين.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" انخفاضًا بنسبة 3.65%، ما يعادل خسارة 1037 نقطة، ليصل إلى مستوى 27.397.43 نقطة. كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42%، ما يعادل 94 نقطة، ليصل إلى مستوى 6537.2 نقطة.

وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87%، ما يعادل 174.11 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 9188.2 نقطة.

وشهدت التداولات نشاطًا كبيرًا، حيث تجاوزت قيمتها 1.2 مليار جنيه، وتم التعامل على أكثر من 253.8 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ أكثر من 54 ألف صفقة شراء وبيع.