الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تُسجل أكبر هبوط يومى منذ بداية 2024.. و"السوقى" يخسر 153 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها الحادة، في ختام معاملات اليوم الأربعاء، متأثرة باستمرار عمليات البيع الهيستيري للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابتلها عمليات شراء مشابهة للمؤسسات المالية وصناديق الاستمثار الأجنبية والمتعاملين المصريين الأفراد والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، هؤلاء الذين فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط، ويعد ذلك التراجع الأكبر يوميًا منذ بداية العام الجديد 2024.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 153 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و968 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و212 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 6.81%، بما يعادل 2065.91 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 28281.91 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 8.84%، بما يعادل 613.62 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 6326.98 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة بلغت  8.87%، بما يعادل 874 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 8.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على نحو 1.8 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 248.5 ألف صفقة بيع وشراء.

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