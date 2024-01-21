صعود جماعى لمؤشرات البورصة.. وإجازة يوم الخميس

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد أولى تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أغلبية أسهم السوق خاصة الكبرى منها والقيادية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 27035 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 33043 نقطة، بللتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 11521 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 6401 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 9098 نقطة.

من ناحية أخرى تقرر تعطيل العمل بالبوك والبورصة المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.