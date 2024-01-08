"أسيك للتعدين" تُقرر تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم خزينة

قررت شركة أسيك للتعدين - أسكوم، تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إن التخفيض قدره 50 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين والبالغ عددها 5 ملايين سهم، وذلك رهنًا بموافقة عمومية الشركة غير العادية.



يشار إلى أن أسيك للتعدين - أسكوم، سجلت صافي ربح بلغ 2.258 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 118.24 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.41 مليار جنيه، مقابل 998.53 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الأرباح لتحقق 15.22 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل خسائر بقيمة 55.211 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.